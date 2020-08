CdS – Conte, ecco il grande rischio dell’Inter. Una scelta del tecnico darà un chiaro indizio

Antonio Conte siederà ancora sulla panchina dell’Inter? Per il Corriere dello Sport non sembrano esserci molte possibilità. Le parti si incontreranno domani e i vertici nerazzurri proveranno ad evitare passi falsi: “Il rischio, per l’Inter, è che la vicenda si trasformi in una guerra di nervi, a tutto vantaggio di Conte. E’ il club nerazzurro, infatti, ad avere fretta. C’è una nuova stagione da pianificare, un mercato da riavviare ed, eventualmente un nuovo allenatore (Allegri) da annunciare e da mettere al più presto nelle condizioni di lavorare. L’idea è che non ci si possa trascinare oltre venerdì prossimo. Già, ma se il tecnico leccese dovesse impuntarsi proprio allo scopo di essere esonerato e di mettere al sicuro i suoi soldi? La certezza è che l’Inter non può permettersi di accantonare a bilancio gli oltre 55 milioni di euro necessari per coprire il resto del contatto di Conte e dei suoi collaboratori. Ad ogni modo, un indizio su quale possa essere l’atteggiamento dell’allenatore lo darà il modo con cui si presenterà all’incontro con Zhang jr.. Dovesse essere accompagnato da un legale o dal fratello, che ne cura gli interessi, vorrebbe dire infatti che è pronto a dare battaglia. Sconfessando, di fatto, la «cordialità» nei rapporti che aveva proclamato Conte soltanto venerdì a Colonia. Arrivasse solo, invece, si potrebbe pensare ad una maggiore disponibilità e non ad una chiusura preventiva”.