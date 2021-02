CorSport: “Inter, Suning fa tattica. Ma c’è fretta per scadenze stipendi e pagamento Hakimi”

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, non si può affatto escludere che la decisione di Suning di interrompere la trattativa con BC Partners per la cessione dell‘Inter sia di natura tattica. Magari per mettere pressione al fondo. Il quotidiano, però, sottolinea che la questione non potrà protrarsi troppo a lungo:

“Non si può escludere che la mossa di Zhang abbia natura tattica per spingere Bc ad alzare la posta o affrettare le operazioni. Chi ha esperienza di negoziati con controparti cinesi sa che lo stop-and-go è abbastanza tipico e non sempre implica una chiusura. Gli azionisti dell’Inter potranno ora contattare liberamente altri investitori ma occorre tenere d’occhio il fattore tempo, perché le attuali difficoltà finanziarie evidenziate dai ritardi nel pagamento degli stipendi e dalla richiesta al Real di estensione della rata di Hakimi non concedono troppa flessibilità“, si legge.

(Fonte: Corriere dello Sport)