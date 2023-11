Barella: “Speriamo di vincere e fare una sosta tranquilla. Forti come l’anno scorso, ho avuto…”

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Frosinone, Nicolò Barella ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del giocatore nerazzurro: "È un grande stimolo ritornare in vetta, il primo posto ce lo meritiamo per quello che stiamo facendo in campionato, speriamo di vincere e fare una sosta tranquilla, ce lo meritiamo".