Inter, furia Inzaghi: “Non se l’era mai presa così in stagione, è allarme ora”

Simone Inzaghi non ha preso affatto bene il passo falso di ieri della sua Inter: ecco lo sfogo arrivato nel post-partita

Simone Inzaghi non ha preso affatto bene il passo falso di ieri della sua Inter. Nel post-partita di San Siro, l’allenatore ha alzato la voce nei confronti dei nerazzurri. Ne parla oggi il Corriere dello Sport, che si sofferma in particolare proprio sulla sua reazione: “«Sono molto arrabbiato. Una squadra che vuole vincere lo scudetto non può avere un approccio del genere». Mai in questa stagione Inzaghi se l’era presa in questo modo con i suoi giocatori. Inevitabile, forse, perché mai l’Inter, in campionato, si era espressa in questo modo, incassando 2 reti in meno di mezz’ora, con l’attacco nuovamente a secco, nonostante le 29 conclusioni verso la porta di Consigli. Non c’è spazio per alibi o giustificazioni, però. E, infatti, Inzaghi non le ha mandate a dire: «Se avessi potuto, all'intervallo, ne avrei cambiati più di due…».