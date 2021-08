Inter, il futuro è Agoumé: “Corteggiato sul mercato, ma può essere lui il vice-Brozovic”

In tanti lo vogliono, il Bayern Monaco più volte ha tentato l'approccio con l'Inter. Ma Lucien Agoumé è il futuro del club nerazzurro

In tanti lo vogliono, il Bayern Monaco più volte ha tentato l'approccio con l'Inter . Ma Lucien Agoumé è il futuro del club nerazzurro. Tanto che, come sottolinea calciomercato.com, potrebbe anche rimanere a disposizione di Inzaghi per il 2021-22 e avere chance come vice-Brozovic, un ruolo attualmente scoperto:

"Inzaghi ha lanciato 17 giocatori dalla Primavera biancoceleste, un chiaro segnale di come il tecnico non abbia timore di far muovere i primi passi ai ragazzi. Una buona notizia per Lucien Agoumé, corteggiato sul mercato ma che spera di avere le proprie chance come vice-Brozovic".