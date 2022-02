TS – Inter, il futuro non può attendere: maggio 2024 data chiave. Cosa farà Zhang?

Il prestito da 275 milioni elargito lo scorso maggio dal fondo Oaktree dovrà essere restituito entro due anni

"L'orizzonte peraltro non può essere collocato nemmeno troppo in là, visto che a maggio 2024 scade il termine per restituire il prestito da 275 milioni al fondo californiano Oaktree. E non è ipotizzabile che riparta la spinta dei munifici (quanto nebulosi, in alcuni casi) sponsor cinesi che hanno sostenuto la crescita dei ricavi dell'Inter nei primi tre anni della gestione Suning. È stato quella la leva che ha spinto in alto il fatturato dell'Inter, permettendo di rafforzare la rosa fino alla conquista dello scudetto. Adesso invece è iniziata l'epoca dell'auto-sostenibilità obbligata che impone entrate in rosa solo a fronte di uscite. Ma così diventa difficile accorciare le distanze con l'élite europea. [...] Sono considerazioni obbligate, che chiamano in causa il tipo di futuro che può essere garantito da Suning all’Inter".