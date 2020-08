CorSera – Inter, incognita futuro: vincere l’EL varrebbe triplo. “Per Conte sarebbe…”

“Una vittoria per provare a tornare grandi. Dove va l’Inter di Antonio Conte lo si capirà stasera”. Apre così l’articolo del Corriere della Sera in merito alla sfida con il Bayer Leverkusen che potrebbe permettere all’Inter di approdare in semifinale. “I nerazzurri non si giocano appena il passaggio del turno, pure un pezzo di futuro. L’Europa League è il confine da oltrepassare per conoscere il resto della storia tra l’allenatore e l’Inter”, aggiunge il quotidiano che evidenzia come il Leverkusen sia terrorizzato da Lukaku, autore di 30 gol in stagione.

CONTE – L’Inter però punta al titolo perché la vittoria dell’Europa League varrebbe triplo: “significherebbe riportare la Coppa Uefa in Italia assente dal 1999 (Parma), far tornare l’Inter a vincere e potersi sedere alla discussione con il presidente e la dirigenza con un risultato pesante”, spiega il Corriere della Sera. L’Inter e Conte si affidano a Lukaku, a caccia del record solitario di gol consecutivi in Europa League, e al ritrovato Lautaro, mentre Eriksen e Sanchez partiranno dalla panchina. “Si pensa all’oggi, ma resta spalancata la finestra su domani. Il futuro è un’incognita, vincere l’Europa League darebbe grandi certezze”, chiosa il quotidiano.