Inter, Conte punta alla continuità: ecco le scelte di formazione. “Sabato alla Pinetina…”

Contro il Bayer Leverkusen a Dusseldorf nei quarti di finale di Europa League è probabile che rivedremo la stessa Inter che ha battuto in sequenza Atalanta e Getafe. Antonio Conte, infatti, sceglie la strada della continuità. Ecco le ultime di formazione dal Corriere dello Sport:

“Ancora la stessa Inter che ha battuto l’Atalanta e il Getafe. Antonio Conte va alla caccia dalla quinta vittoria consecutiva confermando per la terza gara la stessa formazione: sabato alla Pinetina aveva un dubbio a destra tra D’Ambrosio e Candreva, mentre ieri da quella parte ha alternato ex Torino e Moses. D’Ambro comunque è in vantaggio. Davanti ad Handanovic, dunque, ci saranno ancora Godin, De Vrij e Bastoni, i tre che avranno il compito di allungare la serie di 5 incontri (e 483′) senza reti al passivo. In mediana con D’Ambrosio l’altro esterno sarà Young, mentre in mezzo spazio per Barella, Brozovic e Gagliardini. In attacco, spazio per Lukaku e Martinez“.

(Fonte: Corriere dello Sport)