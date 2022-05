CorSera – Inter, futuro già scritto: Inzaghi punto fermo di oggi e domani. “Col Cagliari…”

Il Corriere della Sera presenta così l'avvicinamento alla sfida col Cagliari per un'Inter che spera in un favore dell'Atalanta

"Unica missione, vincere: il resto non conta e soprattutto non serve. Non ci sarà da fare troppi calcoli, l’Inter scende in campo stasera a Cagliari già conoscendo il risultato del Milan, uno svantaggio in più". Apre così l'articolo del Corriere della Sera in merito a Cagliari-Inter, match decisivo per i nerazzurri indipendentemente da come finirà Milan-Atalanta. "La non contemporaneità con la gara del Milan, per esigenze televisive, è un ostacolo ulteriore. L’obbligo di vincere è sempre lo stesso, il risultato dei rossoneri, positivo o negativo che sia, influenzerà comunque la gara di Cagliari", prosegue poi il quotidiano.