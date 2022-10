Inter, ancora lavoro a parte sul campo per Gagliardini: le ultime verso il Barça

Roberto Gagliardini non è con il gruppo ad Appiano Gentile in vista del Barcellona: le novità in vista del match

La squadra nerazzurra è in campo e il centrocampista è al lavoro a parte: il suo problema lombare è in via di risoluzione e domani potrebbe essere tra i convocati per la Champions. Simone Inzaghi spera di averlo a disposizione per poter usufruire di un'altra pedina in mezzo al campo, dove mancherà per infortunio Brozovic.