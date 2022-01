Inter, Gagliardini: “Vogliamo arrivare in fondo. Chiunque giochi dà il massimo”

Le parole del nerazzurro: "Questa squadra ha dimostrato che chiunque giochi, dà sempre il massimo"

"Ci teniamo ad arrivare in fondo come in tutte le competizioni: questo è il primo ostacolo e dobbiamo affrontarlo nel migliore dei modi. Questa squadra ha dimostrato che chiunque giochi, dà sempre il massimo: anche oggi chi giocherà darà il massimo". Queste le parole di Roberto Gagliardini, centrocampista dell'Inter, prima della gara di Coppa Italia contro l'Empoli, ai microfoni di SportMediaset.