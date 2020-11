SM – Inter, game (quasi) over: Conte tradito da tre fedelissimi. Tifosi arrabbiati perché…

“La partita peggiore nella serata più importante”. Così SportMediaset racconta la partita contro il Real. I nerazzurri si ritrovano a 2 punti nel girone di Champions e si devono aggrappare alla “speranza di un miracolo” per non essere eliminata. Sempre false partenze, pure questa volta come quella di Torino. Stavolta, pure Conte lo ha ammesso, però non è mancato il furore. Più che altro è stata la pressione a mettere in difficoltà la squadra interista. A tradire l’allenatore due suoi fedelissimi: Barella (che ha causato il rigore dopo qualche minuto) e Lukaku “in versione desaparecido” e Vidal, il “guerriero tanto inseguito che con un inspiegabile doppio giallo per proteste ha affossato l’Inter” insieme all’arbitro che “non ha visto un rigore su Gagliardini dopo l’1-0″.

PER QUALIFICARSI – Servono due vittorie contro Borussia e Shakhtar e una sconfitta dei tedeschi con il Real per passare agli ottavi. All’Inter serve però “soprattutto un cambio di mentalità” e la sfida di sabato contro il Sassuolo è forse la peggiore in un momento del genere “con l’hashtag #conteout che campeggia sui social e gli interisti arrabbiati anche per l’ingresso di Eriksen a due minuti dalla fine”.

(Fonte: SM)