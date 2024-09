La pagella della Rosea al centrocampista: "Il gol è quasi l’ultima cosa: sappiamo che è capace di farli. Piace per come gestisce e non solo"

E' Davide Frattesi, per La Gazzetta dello Sport, il migliore in campo tra le file dell'Inter nella vittoria di ieri sul campo dell'Udinese. Ecco la spiegazione della Rosea al 7.5 in pagella al centrocampista: "Il gol è quasi l’ultima cosa: sappiamo che è capace di farli. Piace per come gestisce, per come rientra, per come distribuisce".