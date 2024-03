Lunedì sera l'Inter di Simone Inzaghi ospita il Genoa al Meazza, una delle poche squadre che le ha tolto punti. A Radio Deejay, come di consueto, sono stati espressi i pronostici del match: secondo Ivan Zazzaroni, sarà un'altra vittoria per i nerazzurri. Non è d'accordo invece Fabio Caressa: "Vi sorprendo, X. Prima o poi l'Inter una la dovrà pareggiare altrimenti arriva a 100 punti".