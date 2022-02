Inter, il Genoa per invertire la rotta. Un successo manca da oltre un mese

Dopo la brutta sconfitta con il Sassuolo, l'Inter torna in campo questa sera in casa del Genoa. Serve una vittoria per riprendere il cammino

Dopo la brutta sconfitta con il Sassuolo, l'Inter torna in campo questa sera in casa del Genoa. Serve una vittoria per riprendere il cammino in campionato, in vista anche della sfida di martedì con il Milan in Coppa Italia.

"Eliminare le ruvidità del periodo e scongiurare la fastidiosa prospettiva di un inseguimento prolungato al vertice: i tre punti stasera sono la stella polare, l’Inter deve convolare al successo in campionato come non succede da oltre un mese. Medicare certe ferite invernali è ancora possibile, garantisce Simone Inzaghi. Soprattutto quando gli si fa notare che questo è un momento da equilibrio instabile", spiega il Corriere dello Sport.

"Si sta chiudendo un febbraio in cui l'Inter ha raccolto lo stesso numero di sconfitte (tre) di tutto lo scorso campionato. Ma pessimismo e inquietudini devono restare lontani. Così, dentro una notte che s’impegna a raccontare nuove verità sull’Inter, il Genoa – qui parlano numeri e precedenti – è l’avversario che di trappole ultimamente ne ha tese poche. Basta riavvolgere il nastro, e la legge dello strapotere interista si è sempre imposta: da sette partite a questa parte, solo vittorie nerazzurre senza prendere nemmeno un gol. Il saldo è in attivo, proprio come quello generale della gestione Inzaghi. Riempita però da alti e bassi nel 2022, un anno ancora privo di vittorie in viaggio: la scena muta fuori casa va avanti da due mesi e mezzo", aggiunge il quotidiano.