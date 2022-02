Sky – Genoa-Inter, nerazzurri a Genova: non convocati Gosens, Correa e Kolarov

E' rimandata la prima convocazione per Robin Gosens con l'Inter. Il laterale tedesco è stato escluso dai convocati per Genoa-Inter

E' rimandata la prima convocazione per Robin Gosens con l'Inter. Come riportato da Sky Sport, infatti, il laterale tedesco, arrivato a gennaio dall'Atalanta e ancora in ripresa da un infortunio muscolare, è stato escluso da Simone Inzaghi dall'elenco dei convocati in vista della partita di domani sera a Marassi contro il Genoa. Out anche Kolarov e Correa. Ecco il tweet di Matteo Barzaghi: