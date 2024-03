Dopo l’ennesimo poker servito in settimana nel recupero contro l’Atalanta, la capolista Inter tornerà in campo, nel posticipo serale di lunedì prossimo alle 20:45, per fare gli onori di casa al Genoa, incontro in calendario per la ventisettesima giornata di Serie A. I liguri, reduci dal successo casalingo contro l’Udinese, con trentatré punti in classifica viaggiano a debita distanza dalla zona retrocessione, che al momento è a venti punti. Proprio perché non ha patemi di classifica, può diventare avversario da prendere con le pinze anche per un’Inter che viaggia come una corazzata verso la conquista della seconda stella.