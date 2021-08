Verso Inter-Genoa: Vanheusden, debutto in Serie A tra presente e futuro

Il difensore belga esordirà nel massimo campionato italiano davanti a quello che potrebbe presto diventare il suo pubblico

Ancora pochi giorni, e la Serie A 2021/22 prenderà ufficialmente il via: l'Inter campione d'Italia in carica debutta a San Siro ospitando il Genoa. Una sfida decisamente speciale per Zinho Vanheusden: il difensore belga, prestato per una stagione ai rossoblu, esordirà nel massimo campionato italiano proprio di fronte a quello che potrebbe essere il suo pubblico. Occhi puntati su di lui, per una prima volta tutt'altro che semplice, a cospetto di un professionista dell'area di rigore come Edin Dzeko.