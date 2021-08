Inter-Genoa, nerazzurri in campo sabato alle 18:30: dove vedere la gara in tv

Nerazzurri in campo sabato 21 alle 18:30 per la prima giornata di campionato

Torna la Serie A, torna l'Inter a San Siro: la squadra di Simone Inzaghi è attesa al primo appuntamento ufficiale della stagione con il debutto in campionato. Nella prima giornata i nerazzurri affronteranno il Genoa sabato 21 agosto alle 18:30 allo Stadio Giuseppe Meazza. Sarà anche il giorno del ritorno a San Siro dei tifosi nerazzurri.

Inter-Genoa si disputerà sabato 21 agosto alle 18:30 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart tv. Sarà possibile seguire il match in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet tramite app.