Inter-Genoa, biglietti in vendita: le promo e tutte le informazioni sui tagliandi

Per la sfida di campionato sono già oltre 70mila i biglietti staccati. Ma c'è ancora spazio per chi vorrà unirsi alla famiglia nerazzurra in un'altra sfida da vivere a mille all'ora.

Su inter.it/tickets sono in vendita i tagliandi a partire da 25€ con promo dedicate per Under16 e Under30 in diversi settori dello stadio.

(Fonte: Inter.it)

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.