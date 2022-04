Sky – Inter, Inzaghi e la gestione di Brozovic e de Vrij: le ultime verso la Juve

Una gestione diversa per i due giocatori reduci da infortuni di casa Inter nel derby d'Italia in programma domani

Una gestione diversa per i due giocatori reduci da infortuni di casa Inter. Marcelo Brozovic - fa sapere Sky Sport - è nettamente più avanti rispetto a Stefan de Vrij. Il croato partirà dal 1' in cabina di regia, tornerà titolare dopo i due giorni in gruppo. Il centrale olandese è stato sì convocato da Simone Inzaghi, ma va verso la panchina: provati D'Ambrosio, Skriniar e Bastoni al centro della difesa.