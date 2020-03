La Stampa – Sì di Inter e Getafe: si può giocare in gara secca. Campo neutro? Quattro ipotesi

Nella giornata di ieri è arrivata l’ufficialità: Inter-Getafe e Siviglia-Roma non si giocheranno a causa dell’emergenza coronavirus e delle restrizioni ai voli tra Spagna e Italia introdotte dalle autorità spagnole. Poche ore dopo la comunicazione ufficiale, si sono paventate alcune idee circa il recupero di queste partite e una su tutte è la disputa di Inter-Getafe e Siviglia-Roma in gara secca: “Inizialmente c’era qualche dubbio regolamentare, poi superato. Con il consenso dei club è fattibile. E le società sono d’accordo. Roma e Inter hanno dato il via libera, così come Siviglia e Getafe”, sottolinea l’edizione odierna de La Stampa che poi indica in Polonia e Russia le destinazioni più probabili con Bulgaria e Francia subito a ruota.