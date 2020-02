Getafe, ecco la particolare metafora con cui viene descritta la rivale dell’Inter in EL

E’ una squadra che non ha big ma punta tutto sulla forza del collettivo. E’ ostica, costringe le squadre che incrocia a giocare male e scendere in campo contro il Getafe è in pratica una battaglia. La Gazzetta dello Sport spiega che esiste una metafora in Spagna per descrivere la prossima rivale dell’Inter in EL. “Le partite col il club spagnolo le paragonano ad una visita dal dentista. Però non per un controllo di routine, no, per l’estrazione di un molare. La squadra di Jose Bordalas è un osso duro, una squadra tosta, ruvida, cattiva, esperta, che non si vergogna a predicare un altro calcio nella terra del tiqui-taka, che non ha paura di attirarsi gli strali dei puristi del «toque» per portare a casa il risultato, priorità assoluta degli «azulones»“, si legge

(Fonte: GdS)