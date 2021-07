Inter, nuova cessione per Gianelli: rinnovato il prestito alla Pro Sesto

Il centrocampista classe 2001 giocherà per un'altra stagione in Serie C con la maglia del club biancoceleste

Fabio Alampi

Jacopo Gianelli rimane a Sesto San Giovanni: Inter e Pro Sesto, infatti, hanno rinnovato il prestito del centrocampista classe 2001 per un'altra stagione. Sotto contratto con i nerazzurri fino al 30 giugno 2024, lo scorso anno fu costretto a saltare quasi tutto il campionato a causa della rottura del legamento crociato: oggi, finalmente ripresosi dal grave infortunio, è stato regolarmente convocato per il ritiro estivo della formazione di Antonio Filippini.