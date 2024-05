Quello di Agustin Giay è uno dei nomi sulla lista di mercato dell'Inter: l'esterno argentino classe 2004 si sta mettendo in mostra con la maglia del San Lorenzo, ed è stato visionato personalmente da Dario Baccin, braccio destro del direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio, in occasione del suo ultimo viaggio in Sud America.