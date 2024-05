Dario Baccin ne ha promossi quattro. Il vicedirettore sportivo dell'Inter, nel corso del suo ultimo viaggio in Sud America, ha visto tanti talenti. Diversi sono finiti nel suo taccuino, quattro in cima alla lista. Lo sottolinea anche la Gazzetta dello Sport: "Quattro nomi e altrettante idee di mercato. Magari destinate a restare tali, ma che certificano la presenza e il “dinamismo” dell’Inter in territorio sudamericano: Nicolas Valentini, Marco Di Cesare, Agustin Giay e Kevin Zenon sono i quattro argentini che, in tempi e per ragioni diverse, sono finiti nella lista dei potenziali acquisti nerazzurri".

Entrando nel merito del discorso, si legge: "L’opportunità, oltre che la tentazione, risponde al nome di Nicolas Valentini. Il 23enne roccioso difensore centrale del Boca Juniors che ha di recente conquistato anche la prima convocazione in nazionale. Il ragazzone di Junin, abile in marcatura e niente male pure in fase d’impostazione, piace da tempi non sospetti anche per la personalità e la capacità di giocare con disinvoltura in difese a quattro o a tre". Passaporto italiano e contratto in scadenza rendono il nome ancora più appetibile.