Inter, a un passo il sì di Ginter. Scamacca, Frattesi e non solo: da Sassuolo…

Il punto sulle strategie di mercato in vista della prossima stagione della dirigenza nerazzurra: tutti i nomi

L'Inter ha chiuso il 2021 da campione d'inverno, ma nel frattempo la dirigenza nerazzurra è già al lavoro in vista della prossima stagione. Per quanto riguarda i calciatori in scadenza di contratto a giugno, dopo aver di fatto chiuso per il portiere Onana, l'obiettivo principale è Mattias Ginter, che lascerà il Borussia Monchengladbach a parametro zero: secondo Sport Mediaset, i vertici interisti hanno offerto al difensore tedesco un quadriennale da 3,5 milioni a stagione più bonus, e il "sì" sarebbe ormai vicino. Scamacca resta un obiettivo per giugno, come Frattesi, ma da Sassuolo si libererà tra poche settimane Filip Djuricic: potrebbe essere lui il primo neroverde a trasferirsi a Milano.