Scamacca, duello Inter-Juventus: due fattori possono favorire i nerazzurri

L'attaccante del Sassuolo è l'oggetto del desiderio delle big italiane e non solo: il punto sul classe '99

Il primo fattore che potrebbe favorire i nerazzurri, secondo La Gazzetta dello Sport, è il momento in cui dovrebbe concretizzarsi il trasferimento: "I bianconeri, a cui mancano già adesso i gol delle punte, preferirebbero metterlo subito a disposizione di Allegri, mentre Inzaghi potrebbe serenamente aspettare la fine della stagione, forte dell'ottimo rendimento del reparto offensivo. Un aspetto che peraltro incontra anche la volontà del Sassuolo, che non vorrebbe privarsi di un giocatore così importante a metà campionato".

Il secondo, invece, riguarda le contropartite da inserire nell'operazione: "La valutazione di Scamacca si aggira tra i 40 e i 45 milioni di euro. Una cifra elevata, che potrebbe essere ridotta attraverso l'inserimento nell'affare di contropartite tecniche. Un altro punto a favore dell'Inter, che in tal senso ha già le idee più chiare: il coinvolgimento di Pinamonti nell'operazione (nome gradito a Carnevali), insieme ad un altro giovane di prospettiva come Pirola, potrebbe dimezzare l'esborso di liquidi e soddisfare tutte le parti in causa".