Inter, un giocatore è pronto a ridursi lo stipendio per arrivare ad Appiano. Satriano…

In casa Inter si continua a lavorare per rinforzare le fasce e non solo. Occhi anche sulla quarta punta

Gianni Pampinella

Rinforzare le fasce e non solo. Uno degli obiettivi di mercato dell'Inter è la ricerca della quarta punta. Un problema che il club nerazzurro non ha mai risolto da due stagioni a questa parte con Lukaku e Lautaro che hanno fatto sempre gli straordinari senza possibilità di rifiatare.

Se Sanchez non offre garanzie dal punto di vista fisico (il cileno è spesso soggetto a infortuni), il budget quasi a zero che hanno a disposizione Marotta e Ausilio di certo non aiuta. Ecco perché, secondo Repubblica, si valuta se provare come quarta punta il giovane Satriano o se cercare altrove. Intanto a destra i nomi sono sempre quelli. "Nandez, per cui il dialogo con il Cagliari è avviato, Dumfries, che i dirigenti interisti tengono d'occhio da ben prima dell'Europeo, e Bellerin, che per arrivare alla Pinetina sarebbe anche disposto a ridursi lo stipendio".

(Repubblica)