CorSera – Inter, girone di ferro: l’obiettivo è giocarsela con il Barcellona

L'urna di Istanbul non è stata affatto clemente per l'Inter di Simone Inzaghi, inserita nel girone C con Bayern Monaco e Barcellona, oltre al Viktoria Plzen. Secondo il Corriere della Sera, i nerazzurri se la giocheranno soprattutto con i blaugrana, che sembrano più attaccabili rispetto ai tedeschi:

"Barça e Bayern, guidate da due tecnici giovani e innovatori come Xavi e Nagelsmann, sono state protagoniste del mercato, per il passaggio di Lewandowski in Catalogna: i tedeschi non hanno più un centravanti classico ma segnano in tutti i modi, almeno a giudicare dalla partenza in Bundesliga (15 gol in 3 giornate), anche perché hanno preso Mané del Liverpool, oltre allo juventino De Ligt e all’altra stellina olandese Gravenberch. Il Barcellona si è rinforzato anche con Raphinha e Kessie. In Liga finora un pari con il Rayo e una vittoria. Se c’è un avversario, oltre al Plzen, a cui provare a prendere i punti decisivi, sembra il Barça".