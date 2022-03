Nicola: “Juve osso duro. Inter, rosa forte ma gioco dispendioso. Il Milan…”

Il tecnico della Salernitana ha parlato della lotta scudetto e si è soffermato sul modo di giocare dei bianconeri e dei nerazzurri

I bianconeri hanno sempre quella capacità di avere una certa mentalità. Nel momento in cui acquisisce quella diventa difficile giocarci contro. Ha un gioco posizionale che devi essere particolarmente educato per riconoscerlo. Ti cambiano posizione, giocano tra le linee, cambiano impostazione da due o tre, integrano i mediani nella linea difensiva, e hanno un preciso modo di difendere. La qualità top della Juventus e è che quando macina gioco e risultati diventa continua. L’Inter ha una rosa fortissima ma un modo diverso di stare in campo, che nel corso del tempo, non si può sempre tenere tutti allo stesso stato di forma perché è un calcio dispendioso. Il Milan ha continuità e ha la classifica che la avvantaggia. La Juve è un osso per tutti, l'Inter ha un organico impressionante.