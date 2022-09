Inter, il Giornale elogia Inzaghi: “Bravissimo a capire per primo che…”

Ottima occasione anche per dimostrare che Acerbi non è solo il sostituto di Ranocchia, ma un vero titolare in più

Un successo molto importante e tutto sommato tranquillo per l'Inter sul campo del Viktoria Plzen in Champions League. Il Giornale esalta in particolare un aspetto di martedì sera, ovvero le scelte del tecnico nerazzurro: "Bravissimo Simone Inzaghi, lui e il suo staff, a capire meglio e prima degli altri che a Plzen l’Inter poteva prendersi il lusso di far rifiatare mezza squadra e vincere ugualmente. Ottima occasione anche per dimostrare che Acerbi non è solo il sostituto di Ranocchia, ma un vero titolare in più: entrerà spesso nelle rotazioni, non sarà turn-over".