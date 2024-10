Un'Inter non del tutto guarita. Così ne parla Il Giornale questa mattina dopo la vittoria per tre a due contro il Torino. Ed effettivamente ad Inzaghi, nel post gara, hanno fatto notare che tra le cose positive c'era ancora da registrare quella della difesa che incassa gol. Il tecnico nerazzurro ha subito detto: "Pensavo avreste sottolineato le tre vittorie di fila, ma ci sta, stiamo lavorando per fare meglio. I miei negli ultimi due giorni si sono allenati benissimo". Ma subiscono ancora troppo.

Segnano però con la ThuLa che si alterna: questa volta ha segnato Thuram mentre Lautaro "è stato dormiente nel primo tempo, nel secondo almeno due gol sbagliati", sottolinea il quotidiano. "Buon per lui e per l’Inter che conti solo per le statistiche e non per la classifica. Chissà come finiva in 11 conto 11, perché di certo, l’espulsione di Maripan