All'Inter di Inzaghi basta un super Thuram, autore della sua prima tripletta in maglia nerazzurra, per battere 3-2 un Torino costretto a giocare per quasi tutto l'incontro in inferiorità numerica a causa dell'espulsione di Maripan. Questa l'analisi di Tuttosport: "Thuram non segnava da oltre un mese: come Boninsegna 50 anni fa sempre a San Siro, ne infila tre a un Torino con addosso la terza maglia più brutta della sua storia.