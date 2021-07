Inter, giorni caldi sul mercato. E Inzaghi potrebbe porre il suo primo veto

Nei prossimi giorni potrebbero sbloccarsi alcune situazioni spinose in casa Inter: Inzaghi potrebbe porre il suo primo veto

Nei prossimi giorni potrebbero sbloccarsi alcune situazioni spinose in casa Inter, tra entrate e uscite. La squadra nerazzurra, che ha cominciato a lavorare agli ordini di Simone Inzaghi, è ancora un cantiere aperto, con tanti giocatori destinati a lasciare Milano. Fra questi, però, potrebbe non esserci Martin Satriano, giovane attaccante uruguaiano che in questo precampionato si sta mettendo in mostra con gol e prestazioni convincenti. Secondo Tuttosport, Inzaghi potrebbe decidere di trattenerlo in rosa: