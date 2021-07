GdS – Inter, giorno rivoluzionario: Socios darà una grande boccata d’ossigeno

Il club nerazzurro saluta Pirelli dopo 26 anni ed annuncerà il nuovo sponsor di maglia

In casa Inter è il giorno dell'annuncio del nuovo sponsor di maglia. Sottolinea la Gazzetta dello Sport: "È un giorno rivoluzionario per il mondo Inter e non solo. O almeno per chi è nato e cresciuto dagli anni Novanta in poi. Dopo 26 anni di Pirelli, l’Inter da oggi comincerà un nuovo percorso verso il futuro, con un main sponsor che guarda lontano. Stamattina sarà ufficializzato l’accordo con Socios.com : l’accordo con l’azienda legata alla criptovaluta darà subito una grande boccata d’ossigeno alle casse del club nerazzurro".