GdS – Campo, aerei, jet-leg e non solo: “Inter, lo strano giorno di vigilia”

La Gazzetta dello Sport ripercorre le scorse ore che hanno portato i nerazzurri a viaggiare verso Roma per la sfida di oggi

Lautaro Martinez sì o no? È il grande dubbio di formazione di casa Inter per la sfida odierna contro la Lazio. La decisione arriverà in extremis sull’argentino, il piano B prevede l’impiego di Perisic da seconda punta a supporto di Dzeko. Ecco quanto evidenziato dalla Gazzetta dello Sport sulla vigilia vissuta da Inzaghi ieri.