GdS – Inter, non solo Dimarco: altri due giovani pronti a rientrare alla base

Il programma di ringiovanimento della rosa e di abbattimento del monte stipendi non si fermerà al terzino sinistro

Ridurre il monte stipendi inserendo giovani di proprietà al posto di calciatori in scadenza e con contratti particolarmente onerosi: è questa la strategia dell'Inter per soddisfare le richieste della proprietà. In tal senso, secondo La Gazzetta dello Sport, Federico Dimarco non sarà l'unico nuovo innesto:

"L'altra missione è abbattere il monte stipendi del 15-20 per cento rispetto all'attuale. Non attraverso la richiesta di tagli degli emolumenti esistenti, ma attraverso il mercato. A titolo solo esemplificativo: esce Kolarov a fine contratto che guadagna 3 milioni, rientra Dimarco che ne guadagna uno. [...] Compito dell'Inter convincere i big a credere ancora in un progetto che vedrà il ritorno di alcuni giovani dati in prestito, da Agoumé a Salcedo, per completare la rosa di elementi con ingaggi sostenibili. Non parliamo ovviamente di titolari ma di chi potrà sostituire alcuni giocatori a fine contratto".