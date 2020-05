Inter-Godin, futuro già scritto: a fine stagione sarà addio, tre le squadre alla finestra

Le strade dell’Inter e di Diego Godin si separeranno al termine della stagione: il difensore uruguayano, arrivato la scorsa estate a parametro zero dall’Atletico Madrid, non ha reso secondo le aspettative, subendo oltre modo i lpassaggio alla difesa a tre e venendo scavalcato nelle gerarchie di Conte dal giovane Bastoni. Secondo il Corriere dello Sport, l’ipotesi più accreditata è quella di un addio dopo un solo anno: “L’Italia lo ha temprato. Magari non al punto da guadagnarsi una conferma per la prossima stagione, perché probabilmente l’Inter farà altre scelte, così per Diego Godin il nostro campionato è solo una tappa. […] Tottenham e Valencia – oltre al Manchester United – sono i principali pretendenti“.