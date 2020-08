Inter, Godin: “Shakhtar? Da annientare i circuiti di gioco. Conte è stato la mia sfida”

Diego Godin ha parlato nelle scorse anche ai microfoni di SportMediaset. Il difensore si è riferito allo Shakhtar con queste parole: «Abbiamo visto tanto di loro, abbiamo visto la partita con il Basilea, gli piace tanto tenere palla. Giocano tanto per entrare in area, alzano i terzini. Sono bravi, hanno tanti giocatori con qualità e dobbiamo essere bravi noi a pressare. Dobbiamo essere bravi a pressare, annientare i loro circuiti di gioco e dobbiamo fargli male con il nostro modo di giocare».

CONTE – Anche del suo lavoro con l’allenatore nerazzurro ha parlato l’uruguaiano che ammette di aver faticato per adattarsi ad un modo di giocare per lui totalmente nuovo: «Per me è stata una sfida cercare di capire cosa chiede e vuole lui. Totalmente diverso da tutto quello che ho fatto per 15-20 anni. Ho dovuto cambiare testa e fisico, ho dovuto cambiare modo di capire il calcio e ho imparato tanto dal mister e dal suo modo di giocare. Non era facile ma ci sono riuscito, ora ho capito tutto quello che vuole Conte».

(Fonte: SM)