Inter, gol del mese di dicembre: le reti nerazzurre in lizza

Si parte dal primo match del mese, il successo in casa del Napoli che ha regalato tre punti e gol incredibili come il destro in controbalzo da fuori area di Calhanoglu e la perla di Barella, il primo gol stagionale del numero 23 interista con un tocco al bacio dopo lo slalom in corsa. A proposito di primi gol, è votabile anche quello di Bisseck, che contro il Lecce ha trovato il primo centro con la maglia nerazzurra, solo qualche minuto dopo aver colpito la traversa e prima di venire sommerso dall’abbraccio dei compagni e dagli applausi di San Siro. Tra i protagonisti del mese c’è anche Michela Cambiaghi per il secondo gol segnato contro la Fiorentina e Stankovic, per l’incredibile punizione sotto la traversa che ha sbloccato il poker dell’U19 contro il Lecce.