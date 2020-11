Inter, due gol nei primi 15 minuti in Serie A: non succedeva da due anni

In un periodo molto delicato, l’Inter deve rialzarsi dalle ferite di coppa e tornare a fare un cammino convincente in Serie A. Dopo la sconfitta con il Real, in casa del Sassuolo è arrivato un due a zero per i nerazzurri, dopo pochi minuti dall’inizio della gara, che non si vedeva da un po’ e ha preso in contropiede chi si aspettava solo una gara in salita. al pronti via è arrivato prima un gol di Sanchez, oggi impiegato da titolare al posto di Lukaku, e poi un autogol su azione di Vidal. Come spiega Opta “Era da marzo 2018 (contro il Verona) che l’Inter non andava in vantaggio di due gol nel corso dei primi 15 minuti di gioco in un match di Serie A”. Insomma, un primo tempo positivo per i nerazzurri che devono cercare di salvaguardare la porta di Handanovic per incassare i tre punti.