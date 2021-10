Inter, troppi i gol subiti: serve blindare la porta. Contro Empoli e Udinese…

In questa prima parte di stagione la squadra nerazzurra ha mostrato alcune lacune difensive sottolineate anche dai numeri

Dopo la sconfitta arrivata contro la Lazio, per l'Inter non c'è tempo per le recriminazioni. I nerazzurri sono attesi da sei giorni importanti a partire dalla fondamentale gara di Champions contro lo Sheriff. Inzaghi dovrà lavorare molto soprattutto sulla fase difensiva. "Fare sei punti contro i moldavi e con la Juve rimetterebbe molte cose a posto. Sia in Europa sia in Italia. Per riuscirci, però, va blindata la porta", sottolinea il Corriere dello Sport.