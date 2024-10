Inter, troppi i 9 gol subiti. Gazzetta: “È come se la squadra non fosse…”

L'Inter deve ancora registrare la fase difensiva perché anche contro il Torino, in superiorità numerica per oltre un'ora di partita, i nerazzurri hanno subito due gol, rischiando di riaprire un match praticamente già chiuso due volte a causa di errori individuali.

"Non è ancora completa l’Inter, per la verità. Perché Inzaghi sa di dover sistemare l’aspetto difensivo. I gol subiti - 9 fin qui - sono stati quasi tutti figli di disattenzioni. Non c’entra l’assetto tattico, uguale allo scorso anno. Ma paradossalmente, la cosa non consola e preoccupa di più. Perché chiama in causa l’aspetto mentale", evidenzia La Gazzetta dello Sport che poi analizza: