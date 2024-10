«Già nel primo tempo dopo il gol abbiamo gestito la partita e non dobbiamo farlo. Dobbiamo attaccare e farlo bene. Nel secondo tempo abbiamo creato ma non abbiamo concluso ma davamo la sensazione che potevano rientrare in partita. Abbiamo fatto tutto noi. Abbiamo iniziato con un gol che poteva darci tranquillità, ma non creando pericoli hanno preso fiducia e la partita col rigore e l'espulsione è diventata difficile. Così non siamo riusciti ad ottenere che volevamo». Così Thiago Motta ha analizzato la partita pareggiata dalla sua Juventuscon il Cagliari ai microfoni di DAZN. Il tecnico bianconeri si è soffermato anche sulle sue sensazioni dalla panchina.