Inter, Conte ritrova solidità: zero tiri concessi e zero gol subiti, vittoria non banale

L’Inter torna a vincere in campionato e, soprattutto, ritrova la solidità difensiva che sembrava aver perso in questo inizio di stagione: contro il Genoa zero tiri concessi e zero gol subiti, dopo aver incassato ben 10 reti nelle prime 5 gare ufficiali tra campionato e Champions League. Così scrive Tuttosport:

“Tre punti. Due gol fatti. Zero tiri subiti. Dopo sei partite di stagione, alla fine i conti tornano per l’Inter. Vittoria non banale quella sul Genoa, perché Rolando Maran davanti a Mattia Perin aveva organizzato un vero e proprio fortino che, per un’ora buona, ha mandato in cortocircuito i nervi dei nerazzurri come provano la discussione tra Lukaku, Eriksen e Martinez nel primo tempo per un movimento sbagliato dell’argentino e l’uscita dal campo di Lautaro che – dopo aver dato correttamente il cinque a tutti – ha sfogato tutta la sua frustrazione mollando tre schiaffi alla seduta della panchina“.