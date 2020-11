TS – Inter, era tutto fatto per Gomez: l’acquisto sfumò con l’arrivo di Mazzarri

Avrebbe sicuramente fatto le fortune dell’Inter negli ultimi anni. Il Papu Gomez, oggi avversario, è stato davvero ad un passo dal varcare la soglia di Appiano Gentile. Era tutto fatto e Stramaccioni, che lo aveva chiesto, sognava un tridente da favola. TuttoSport ricorda: “Quando il 21 aprile del 2013 Marco Branca si presentò a Torre del Grifo, il Papu poteva, di fatto, considerarsi un giocatore dell’Inter. Stretta di mano e una valutazione da circa 12 milioni, con l’inserimento di un paio di contropartite, tra cui un giovanissimo Alfred Duncan. Moratti, Branca e Stramaccioni pensavano di ripartire con un 4-3-3 che avesse come tridente il Papu, Milito e Pierre-Emerick Aubameyang (che, all’epoca dei fatti, giocava ancora nel Saint-Étienne), la storia ha preso un’altra direzione e, insieme a Stramaccioni, è saltata pure la trattativa per il Papu, considerato che Walter Mazzarri aveva altre idee, come peraltro candidamente confessato proprio da Gomez”.