Antonio Paganin, ex difensore dell'Inter, è intervenuto ai microfonni di TMW Radio a pochi giorni dall'inizio del campionato: "L'Inter ha perso tanta anima con le cessioni di Dzeko, Lukaku e Brozovic, oltre ad Handanovic e D'Ambrosio. A livello tecnico Thuram e Arnautovic non possono rimpiazzare al momento Lukaku e Dzeko. Per ora vedo l'Inter un gradino sotto rispetto alle altre".