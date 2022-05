Sky – Inter, già in campo: allenamento anticipato. Poi grigliata di squadra

Ripresa degli allenamenti anticipata in casa Inter con vista sull'atto finale della Serie A con il Sampdoria in programma domenica alle 18

Ripresa degli allenamenti anticipata in casa Inter con vista sull'atto finale della Serie A con il Sampdoria in programma domenica alle 18. Come riportato da Sky Sport, i nerazzurri sono scesi in campo nella tarda mattinata al posto che nel pomeriggio. Subito dopo la seduta, è prevista una grigliata di squadra ad Appiano Gentile, probabilmente per festeggiare anche la vittoria della Coppa Italia con la Juve di settimana scorsa.