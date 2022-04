Inter, non sei sola nella corsa a Grillitsch: entra in scena anche il Leeds

Il centrocampista austriaco lascerà l'Hoffenheim al termine di questa stagione e si libererà a parametro zero

Tra i tanti profili in scadenza di contratto a giugno accostati all'Inter c'è anche Florian Grillitsch: il centrocampista austriaco lascerà l'Hoffenheim in estate, e diversi club sono pronti a muoversi. La concorrenza principale per i nerazzurri, secondo quanto riporta il Daily Mail, è rappresentata dal Leeds, bisognoso di rinforzi in mezzo al campo considerando l'ormai certa partenza di Kalvin Phillips.